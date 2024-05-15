Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯБЕТА-ЛАКТАМНЫЕ АНТИБИОТИКИ, ПЕНИЦИЛЛИНЫКомбинации пенициллинов, в том числе с ингибиторами бета-лактамазАмоксициллин и ингибитор бета-лактамазАугментин (BD)Цены в аптеках

Аугментин (BD) таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (134974) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 247 аптеках
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (9)
362,30
Экономия: -44,04 грн
318,26 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3), блистер (1)
342,70
Экономия: -17,50 грн
325,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: блистер (1)
372,20
Экономия: -57,80 грн
314,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
388,69
Экономия: -61,08 грн
327,61 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
342,70
Экономия: -17,50 грн
325,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3)
355,12 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
316,99
Экономия: -1,89 грн
315,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
342,70
Экономия: -17,50 грн
325,20 грн
Аптека социальных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: блистер (1)
342,70
Экономия: -17,50 грн
325,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
373,90
Экономия: -48,70 грн
325,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), блистер (1)
342,70
Экономия: -17,50 грн
325,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (4)
328,84 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (10), блистер (1)
357,61
Экономия: -38,71 грн
318,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (14)
388,50
Экономия: -72,79 грн
315,71 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
333,99
Экономия: -18,89 грн
315,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), блистер (1)
375,74
Экономия: -54,46 грн
321,28 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), блистер (1)
305,02 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
333,90
Экономия: -8,70 грн
325,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5)
376,38
Экономия: -63,75 грн
312,63 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (6), блистер (1)
372,59
Экономия: -32,71 грн
339,88 грн