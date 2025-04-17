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Детрисан (D3Sun)
Детрисан (D3Sun)
Николаев
(адрес не указан)
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
340.6 км
Детрисан капсулы №60
Витера
219,49
Экономия при брони:
-14,62 грн
204,87
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Остер, ул. Хмельницкого Богдана, 50-Б
453.6 км
Детрисан капсулы №60
Витера
206,10
Экономия при брони:
-26,90 грн
179,20
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Звягель, перек. Медицинская / Анны Ярославны, 23/16
517.0 км
Детрисан капсулы №60
Витера
205,90
Экономия при брони:
-26,70 грн
179,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
644.2 км
Детрисан капсулы №60
Витера
206,10
Экономия при брони:
-26,90 грн
179,20
грн
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