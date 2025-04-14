Киев
Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)

Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
12.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
32,76 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Вилково, ул. Рождественская, 10
147.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,44
Экономия при брони: -1,08 грн
38,36 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Измаил, просп. Независимости, 56
191.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
55,86 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
368.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
10,00
Экономия при брони: -0,80 грн
9,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
381.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
433.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,43 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
442.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
42,20 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Банилов, ул. Гостинец, 102
452.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,08 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
457.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,75
Экономия при брони: -0,94 грн
60,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бучач, ул. Галицкая, 108
488.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,94 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Бережаны, пл. Рынок, 8
539.8 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,49
Экономия при брони: -0,14 грн
38,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Мира, 67
606.3 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,84
Экономия при брони: -1,48 грн
38,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
615.5 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,82
Экономия при брони: -1,05 грн
28,77 грн
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