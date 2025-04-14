Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 88
12.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
В городах рядом
Подорожник
Вилково, ул. Рождественская, 10
147.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,44
Экономия при брони: -1,08 грн
Мед-сервис
Измаил, просп. Независимости, 56
191.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Народная аптека
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
368.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
10,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
381.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
433.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
D.s.
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
442.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Здорова родина
Банилов, ул. Гостинец, 102
452.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Здорова родина
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
457.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,75
Экономия при брони: -0,94 грн
Подорожник
Бучач, ул. Галицкая, 108
488.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Здорова родина
Бережаны, пл. Рынок, 8
539.8 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,49
Экономия при брони: -0,14 грн
Подорожник
Виноградов, ул. Мира, 67
606.3 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,84
Экономия при брони: -1,48 грн
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
615.5 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,82
Экономия при брони: -1,05 грн