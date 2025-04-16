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Кордиамин
®
-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Кордиамин
®
-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Николаев
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
99.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
32,76
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Вилково, ул. Рождественская, 10
251.1 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,44
Экономия при брони:
-2,68 грн
36,76
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
260.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
10,00
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Измаил, просп. Независимости, 56
299.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
55,86
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
393.5 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,43
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
449.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,32
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
504.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
41,40
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Банилов, ул. Гостинец, 102
521.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,31
Экономия при брони:
-0,05 грн
61,26
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
529.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,88
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бучач, ул. Галицкая, 108
544.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,94
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Бережаны, пл. Рынок, 8
591.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,88
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
667.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,82
Экономия при брони:
-2,25 грн
27,57
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Виноградов, ул. Мира, 67
685.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,84
Экономия при брони:
-3,08 грн
36,76
грн
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