Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,82
Экономия при брони: -1,05 грн
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Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
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D.s.
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Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
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