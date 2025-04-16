Киев
Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)

Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
110.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
10,00
Экономия при брони: -0,80 грн
9,20 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 26 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 88
245.5 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
32,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
333.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Вилково, ул. Рождественская, 10
401.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,44
Экономия при брони: -1,08 грн
38,36 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Измаил, просп. Независимости, 56
448.8 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
53,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
530.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,32 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
572.1 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
41,40 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 56 мин
Банилов, ул. Гостинец, 102
598.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,12
Экономия при брони: -0,66 грн
60,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бучач, ул. Галицкая, 108
603.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,94 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 26 мин
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
609.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,50
Экономия при брони: -0,39 грн
61,12 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бережаны, пл. Рынок, 8
643.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Навроцкого, 23
714.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,82
Экономия при брони: -1,05 грн
28,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Виноградов, ул. Мира, 67
770.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,84
Экономия при брони: -1,48 грн
38,36 грн
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