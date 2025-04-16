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Кордиамин
®
-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Кордиамин
®
-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Кривой Рог
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 26 мин
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
110.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
10,00
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,20
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 26 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 88
245.5 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
32,76
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
333.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,43
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Вилково, ул. Рождественская, 10
401.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,44
Экономия при брони:
-1,08 грн
38,36
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Измаил, просп. Независимости, 56
448.8 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
53,52
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
530.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,32
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
572.1 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
41,40
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 56 мин
Банилов, ул. Гостинец, 102
598.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,12
Экономия при брони:
-0,66 грн
60,47
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бучач, ул. Галицкая, 108
603.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,94
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 26 мин
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
609.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,50
Экономия при брони:
-0,39 грн
61,12
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 26 мин
Бережаны, пл. Рынок, 8
643.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,93
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Навроцкого, 23
714.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,82
Экономия при брони:
-1,05 грн
28,77
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 26 мин
Виноградов, ул. Мира, 67
770.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,84
Экономия при брони:
-1,48 грн
38,36
грн
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