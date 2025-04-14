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Кордиамин
®
-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Кордиамин
®
-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)
Харьков
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
204.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
10,00
Экономия при брони:
-0,80 грн
9,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
390.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,43
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
554.1 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
32,76
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вилково, ул. Рождественская, 10
712.8 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,44
Экономия при брони:
-1,08 грн
38,36
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
755.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,32
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 56
757.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
55,86
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
776.1 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
42,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 108
790.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,94
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:30
Банилов, ул. Гостинец, 102
811.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,15
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 8
814.5 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,69
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
826.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
62,00
Экономия при брони:
-0,54 грн
61,46
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
872.7 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,82
Экономия при брони:
-1,05 грн
28,77
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 67
983.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,84
Экономия при брони:
-1,48 грн
38,36
грн
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