Киев
Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)

Кордиамин®-Дарница (Cordiamin-Darnitsa)

Днепр (адрес не указан)
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В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
31.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
10,00
Экономия при брони: -0,80 грн
9,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 15
369.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,43 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
376.8 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
32,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вилково, ул. Рождественская, 10
531.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,44
Экономия при брони: -1,08 грн
38,36 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Измаил, просп. Независимости, 56
579.6 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
55,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Герца, ул. Асаки Г., 2-А
644.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,32 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Залещики, ул. Бандеры Степана, 39-А
679.2 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
42,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 108
704.5 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,94 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:30
Банилов, ул. Гостинец, 102
709.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,26 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
721.9 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,84
Экономия при брони: -0,91 грн
60,93 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 8
739.4 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
38,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
807.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
29,82
Экономия при брони: -1,05 грн
28,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Виноградов, ул. Мира, 67
883.0 км
Кордиамин®-Дарница раствор для инъекций 250 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
39,84
Экономия при брони: -1,48 грн
38,36 грн
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