Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию органов дыханияДиетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыханияАнгиплант спрейЦены в аптеках

Ангиплант спрей спрей 30 мл, №1 - Киев (849640) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 185 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (6)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (4)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (12)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (5)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (12)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
171,60
Экономия: -18,40 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (4)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (4)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (3)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Здоровая семья
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (3)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (5)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (9)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (3)
177,00
Экономия: -23,80 грн
153,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (11)
175,20
Экономия: -22,00 грн
153,20 грн