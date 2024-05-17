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Адвантан® мазь 0,1 % туба 15 г, №1 - Запорожье (79494) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
525,34
Экономия: -47,00 грн
478,34 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
425,03
Экономия: -23,22 грн
401,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
438,42 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
580,30
Экономия: -154,10 грн
426,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
437,39
Экономия: -10,91 грн
426,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
500,88
Экономия: -21,98 грн
478,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
490,26
Экономия: -37,39 грн
452,87 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (5)
555,10
Экономия: -132,30 грн
422,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
469,49
Экономия: -23,29 грн
446,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
463,65
Экономия: -17,45 грн
446,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
515,32
Экономия: -57,77 грн
457,55 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
596,50
Экономия: -173,70 грн
422,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
523,18
Экономия: -70,67 грн
452,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
482,24
Экономия: -20,24 грн
462,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
478,97
Экономия: -19,97 грн
459,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (1)
438,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
520,10
Экономия: -44,46 грн
475,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
491,79
Экономия: -30,79 грн
461,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
508,96
Экономия: -46,83 грн
462,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
482,26 грн