Эритромицин (Erythromycin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
57,30
Экономия при брони: -2,19 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,11
Экономия при брони: -3,28 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
67,15
Экономия при брони: -2,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,55
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,38
Экономия при брони: -32,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,54
Экономия при брони: -28,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,52
Экономия при брони: -28,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,84
Экономия при брони: -32,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"