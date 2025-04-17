Эритромицин (Erythromycin)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,77
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,70
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
71,31
Экономия при брони: -11,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
64,38
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,19
Экономия при брони: -34,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,66
Экономия при брони: -8,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,68
Экономия при брони: -35,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,70
Экономия при брони: -29,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,77
Экономия при брони: -24,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"