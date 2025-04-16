Эритромицин (Erythromycin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,25
Экономия при брони: -4,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,22
Экономия при брони: -33,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Экономия при брони: -24,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,01
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,23
Экономия при брони: -33,52 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
104,87
Экономия при брони: -33,72 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"