Эритромицин (Erythromycin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,91
Экономия при брони: -21,45 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,59
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,70
Экономия при брони: -30,30 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,70
Экономия при брони: -30,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,88
Экономия при брони: -24,47 грн