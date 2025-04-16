Эритромицин (Erythromycin)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
107,76
Экономия при брони: -12,87 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,77
Экономия при брони: -26,18 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,80
Экономия при брони: -34,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,52
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,50
Экономия при брони: -9,64 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
105,70
Экономия при брони: -22,68 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
69,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
70,89
Экономия при брони: -4,03 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,50
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,39
Экономия при брони: -32,18 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
106,98
Экономия при брони: -12,09 грн