Эритромицин (Erythromycin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,10
Экономия при брони: -2,16 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,19
Экономия при брони: -33,61 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,70
Экономия при брони: -30,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,30
Экономия при брони: -30,51 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
88,13
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,30
Экономия при брони: -25,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
65,56
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
73,22
Экономия при брони: -4,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,13
Экономия при брони: -30,25 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эритромицин таблетки 100 мг блистер №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,60
Экономия при брони: -23,70 грн