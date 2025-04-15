Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
242,10 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
244,73
Экономия при брони: -28,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
237,07
Экономия при брони: -15,55 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
227,34
Экономия при брони: -10,33 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
229,28
Экономия при брони: -10,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
236,00
Экономия при брони: -52,00 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
236,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
236,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
233,60
Экономия при брони: -16,60 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
250,40
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
208,25
Экономия при брони: -6,96 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
213,48
Экономия при брони: -7,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
206,85
Экономия при брони: -10,26 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
237,79
Экономия при брони: -17,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
235,24
Экономия при брони: -20,79 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
234,19
Экономия при брони: -15,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
208,63
Экономия при брони: -20,25 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
217,02
Экономия при брони: -20,31 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
242,10 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
212,61
Экономия при брони: -9,18 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
214,68
Экономия при брони: -10,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
219,23
Экономия при брони: -22,51 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
227,01
Экономия при брони: -14,73 грн