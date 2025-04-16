Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
211,89
Экономия при брони: -8,46 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
236,69
Экономия при брони: -18,06 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
218,34
Экономия при брони: -22,09 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
232,06
Экономия при брони: -13,37 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
234,00
Экономия при брони: -14,60 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
210,04
Экономия при брони: -21,54 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
226,93
Экономия при брони: -18,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
223,56
Экономия при брони: -14,12 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
257,50
Экономия при брони: -38,10 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
258,10
Экономия при брони: -38,70 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
211,02
Экономия при брони: -12,58 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
252,04
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
210,06
Экономия при брони: -12,84 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
218,51
Экономия при брони: -15,15 грн