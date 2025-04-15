Львов (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
244,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
235,39
Экономия при брони: -17,09 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
251,00
Экономия при брони: -32,70 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
231,50
Экономия при брони: -13,20 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
231,40
Экономия при брони: -13,10 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
214,36
Экономия при брони: -11,85 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
217,95
Экономия при брони: -12,74 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
224,20
Экономия при брони: -11,10 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
244,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
231,50
Экономия при брони: -13,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
224,30
Экономия при брони: -6,00 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
233,90
Экономия при брони: -12,20 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
237,70
Экономия при брони: -19,40 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
257,50
Экономия при брони: -39,20 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
234,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
257,40
Экономия при брони: -39,10 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
233,90
Экономия при брони: -12,20 грн