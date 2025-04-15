Киев
Флюдитек (Fluditec)

Флюдитек (Fluditec)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 191 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
244,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
205,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
235,39
Экономия при брони: -17,09 грн
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
183,48 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
251,00
Экономия при брони: -32,70 грн
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
233,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
183,00 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
203,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
231,50
Экономия при брони: -13,20 грн
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
231,40
Экономия при брони: -13,10 грн
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
214,36
Экономия при брони: -11,85 грн
202,51 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
217,95
Экономия при брони: -12,74 грн
205,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
224,20
Экономия при брони: -11,10 грн
213,10 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
244,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
231,50
Экономия при брони: -13,20 грн
218,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
224,30
Экономия при брони: -6,00 грн
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
233,90
Экономия при брони: -12,20 грн
221,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
183,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
202,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
237,70
Экономия при брони: -19,40 грн
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
182,50 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
203,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
257,50
Экономия при брони: -39,20 грн
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
234,00
Экономия при брони: -12,30 грн
221,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
257,40
Экономия при брони: -39,10 грн
218,30 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
233,90
Экономия при брони: -12,20 грн
221,70 грн
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