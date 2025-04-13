Киев (адрес не указан)
Доступно в 844 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
232,20
Экономия при брони: -10,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
257,50
Экономия при брони: -36,20 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
250,40
Экономия при брони: -27,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
214,28
Экономия при брони: -6,81 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
222,05
Экономия при брони: -9,07 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
209,33
Экономия при брони: -24,61 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
210,39
Экономия при брони: -15,79 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
208,26
Экономия при брони: -7,37 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
267,50 грн