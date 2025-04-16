Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
224,30
Экономия при брони: -2,30 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
242,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
227,25
Экономия при брони: -32,36 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
229,28
Экономия при брони: -34,38 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
236,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
236,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
245,54
Экономия при брони: -13,26 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
217,88
Экономия при брони: -22,27 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
214,20
Экономия при брони: -11,09 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
226,22
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
222,86
Экономия при брони: -14,44 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
205,11
Экономия при брони: -18,48 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
242,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
242,10 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
198,77
Экономия при брони: -11,36 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
238,64
Экономия при брони: -21,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
188,98
Экономия при брони: -14,68 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
207,78
Экономия при брони: -21,15 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
234,00
Экономия при брони: -16,10 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн