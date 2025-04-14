Харьков (адрес не указан)
Доступно в 354 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
225,07
Экономия при брони: -7,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
215,68
Экономия при брони: -17,51 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
229,20
Экономия при брони: -18,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
232,50
Экономия при брони: -10,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
256,10
Экономия при брони: -38,50 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
251,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
254,40
Экономия при брони: -36,80 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
234,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
216,42
Экономия при брони: -21,62 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
242,99
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International