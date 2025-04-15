Днепр (адрес не указан)
Доступно в 272 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
216,64
Экономия при брони: -18,74 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
226,34
Экономия при брони: -14,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
229,31
Экономия при брони: -14,60 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
234,96
Экономия при брони: -19,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
193,22
Экономия при брони: -14,11 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
230,54
Экономия при брони: -14,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
252,30
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
252,20
Экономия при брони: -35,40 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
251,00
Экономия при брони: -30,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
221,33
Экономия при брони: -15,88 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
238,03
Экономия при брони: -10,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
234,30
Экономия при брони: -17,98 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
242,82
Экономия при брони: -16,46 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
257,50
Экономия при брони: -40,70 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
249,50
Экономия при брони: -29,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
222,68
Экономия при брони: -21,21 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
215,37
Экономия при брони: -7,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
216,36
Экономия при брони: -11,28 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
237,38
Экономия при брони: -14,33 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
220,21
Экономия при брони: -11,06 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
231,64
Экономия при брони: -12,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
222,91
Экономия при брони: -8,41 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
243,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
216,52
Экономия при брони: -17,57 грн
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
219,58
Экономия при брони: -12,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
211,79
Экономия при брони: -8,39 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
233,17
Экономия при брони: -7,47 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
205,52
Экономия при брони: -9,94 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
239,58
Экономия при брони: -19,44 грн