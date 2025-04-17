Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
236,60
Экономия при брони: -20,20 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
233,59
Экономия при брони: -7,01 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
254,40
Экономия при брони: -7,63 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
232,40
Экономия при брони: -16,00 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
218,32
Экономия при брони: -13,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
221,90
Экономия при брони: -11,85 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
238,00
Экономия при брони: -21,60 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
215,92
Экономия при брони: -16,75 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
236,69
Экономия при брони: -17,48 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
206,35
Экономия при брони: -20,72 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
218,18
Экономия при брони: -25,25 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
242,90
Экономия при брони: -26,50 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Флюдитек сироп 2 % флакон 125 мл №1
Innotech International
212,59
Экономия при брони: -6,71 грн
Флюдитек сироп 5 % флакон 125 мл №1
Innotech International
266,10 грн