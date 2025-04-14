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Тиамина хлорид-Здоровье (Thiamine chloride-Zdorovye)

Тиамина хлорид-Здоровье (Thiamine chloride-Zdorovye)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 25 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
53,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
61,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
67,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
63,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
51,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
67,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
3.7 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
53,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
68,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Европейская, 37
3.9 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
65,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
66,90 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
5,42 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
61,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 55
5.2 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
67,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
61,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
64,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
66,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
9.4 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
28,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
16,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
10.2 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
51,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 73
12.1 км
Тиамина хлорид-Здоровье раствор для инъекций 5 % ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
10,84 грн
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