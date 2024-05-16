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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ флакон 4.5 мл клубника - Киев (469865) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
67,00
Экономия: -18,73 грн
48,27 грн
В других городах:
Авк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
41,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (9)
34,23 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Галицкого Даниила, 50
Всего: упаковка (2)
35,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 56
Всего: упаковка (2)
39,80 грн
Магнолия
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Открыто Закроется через 09 мин
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (1)
41,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (2)
49,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (2)
42,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (2)
33,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мира, 54/1
Всего: упаковка (1)
36,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Шевченково, ул. Рынковая, 1/2
Всего: упаковка (2)
45,00 грн
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