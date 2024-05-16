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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Киев (440219) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
61,80
Экономия: -14,99 грн
46,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (3)
54,65
Экономия: -7,59 грн
47,06 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (1)
48,50
Экономия: -5,44 грн
43,06 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
Всего: упаковка (1)
62,50
Экономия: -15,18 грн
47,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 6
Всего: упаковка (1)
52,57
Экономия: -5,80 грн
46,77 грн
Экостатус
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 9
Всего: упаковка (1)
65,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
51,35
Экономия: -4,24 грн
47,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 27
Всего: упаковка (2)
51,60
Экономия: -4,36 грн
47,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
Всего: упаковка (1)
53,02
Экономия: -5,81 грн
47,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 39
Всего: упаковка (3)
41,86
Экономия: -2,30 грн
39,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Республиканская, 61-Б
Всего: упаковка (1)
51,88
Экономия: -4,79 грн
47,09 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: упаковка (3)
48,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (1)
48,30
Экономия: -5,53 грн
42,77 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (1)
53,50
Экономия: -13,13 грн
40,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
52,13
Экономия: -4,96 грн
47,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
47,29
Экономия: -4,42 грн
42,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (1)
50,44
Экономия: -7,55 грн
42,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Александровский, 81
Всего: упаковка (1)
51,94
Экономия: -9,00 грн
42,94 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (2)
51,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (4)
48,90 грн