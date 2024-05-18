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Березовые почки почки 10 г пакет, №1 - Запорожье (19117) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
27,00
Экономия: -1,01 грн
25,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
27,24
Экономия: -1,25 грн
25,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
39,86
Экономия: -2,69 грн
37,17 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
39,77
Экономия: -2,60 грн
37,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (1)
27,75
Экономия: -1,76 грн
25,99 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
27,56
Экономия: -1,57 грн
25,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 15
Всего: упаковка (1)
27,22
Экономия: -1,23 грн
25,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
25,89
Экономия: -0,83 грн
25,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (2)
26,43
Экономия: -1,37 грн
25,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (3)
27,14
Экономия: -1,15 грн
25,99 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (9)
41,08
Экономия: -6,31 грн
34,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (1)
41,90
Экономия: -7,06 грн
34,84 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (4)
38,14
Экономия: -3,71 грн
34,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (3)
26,64
Экономия: -0,97 грн
25,67 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (6)
38,00
Экономия: -3,14 грн
34,86 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (15)
38,15
Экономия: -3,47 грн
34,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
24,42
Экономия: -1,52 грн
22,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
41,26
Экономия: -4,41 грн
36,85 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (11)
38,42
Экономия: -3,76 грн
34,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (4)
25,37
Экономия: -1,20 грн
24,17 грн