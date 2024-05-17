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Березовые почки почки 10 г пакет, №1 - Львов (19117) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
27,71
Экономия: -3,49 грн
24,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (2)
40,22
Экономия: -5,45 грн
34,77 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
39,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (1)
23,74
Экономия: -0,86 грн
22,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шухевича, 12-А
Всего: упаковка (1)
39,48
Экономия: -0,06 грн
39,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 5
Всего: упаковка (2)
39,36
Экономия: -0,39 грн
38,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (1)
39,02
Экономия: -0,10 грн
38,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
24,23
Экономия: -1,00 грн
23,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Весенняя, 2-Б
Всего: упаковка (1)
39,45
Экономия: -0,02 грн
39,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (1)
39,53
Экономия: -0,47 грн
39,06 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 1
Всего: упаковка (1)
39,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Героев Украины, 8
Всего: упаковка (1)
39,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: упаковка (1)
39,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
39,07
Экономия: -0,04 грн
39,03 грн
Перша
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (1)
39,53 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Всего: упаковка (2)
39,61
Экономия: -0,53 грн
39,08 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 26
Всего: упаковка (1)
39,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
39,52
Экономия: -0,66 грн
38,86 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, пл. Рынок, 2/4
Всего: упаковка (1)
52,50
Экономия: -18,10 грн
34,40 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
39,26 грн