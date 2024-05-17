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Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №28 - Львов (149387) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
67,08
Экономия: -7,52 грн
59,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
53,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4), блистер (1)
60,73
Экономия: -6,02 грн
54,71 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
53,67 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
56,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
52,55 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
65,60
Экономия: -12,40 грн
53,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
59,52
Экономия: -3,79 грн
55,73 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
66,70
Экономия: -13,50 грн
53,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
63,50
Экономия: -8,78 грн
54,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
56,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (6), блистер (1)
60,84
Экономия: -5,22 грн
55,62 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
52,58 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
66,70
Экономия: -13,50 грн
53,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (2)
67,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
59,28
Экономия: -4,00 грн
55,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
53,41 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
66,70
Экономия: -13,50 грн
53,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (5)
60,20
Экономия: -7,00 грн
53,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
44,51 грн