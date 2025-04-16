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Нор-экспресс (Nor express)
Нор-экспресс (Nor express)
Кривой Рог
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
334.8 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,70
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,08
грн
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Открыто
Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
337.2 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,70
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
341.8 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,70
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
346.7 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,75
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
348.3 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
127,55
Экономия при брони:
-3,83 грн
123,72
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
349.8 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,70
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
350.0 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,70
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 20:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 3
352.5 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,75
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
353.1 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,75
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
353.3 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,70
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,08
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 24
353.4 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,75
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 58
359.5 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,75
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Соборная, 160-В
371.2 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,75
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
426.8 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
120,75
Экономия при брони:
-3,62 грн
117,13
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
717.9 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
127,55
Экономия при брони:
-3,83 грн
123,72
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Антоновича, 122
718.8 км
САЛФЕТКИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ "НОР-ЭКСПРЕСС" салфетки №60
М Д М
127,55
Экономия при брони:
-3,83 грн
123,72
грн
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