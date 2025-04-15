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Зубная паста имбирная (Ginger toothpaste)
Зубная паста имбирная (Ginger toothpaste)
Запорожье
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
151.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
83,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Александрия, просп. Соборный, 87
176.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
190.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
196.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
197.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
115,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
198.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
230.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
93,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Миргород, ул. Гоголя, 102-А
261.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
68,70
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
261.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
110,32
Экономия при брони:
-6,94 грн
103,38
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
285.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
286.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
92,90
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7
286.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
109,64
Экономия при брони:
-6,26 грн
103,38
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 52
286.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
107,88
Экономия при брони:
-4,50 грн
103,38
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
286.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
107,34
Экономия при брони:
-3,96 грн
103,38
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Смелянская, 44
288.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
93,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
305.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
92,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
319.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
92,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
322.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
92,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
322.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
335.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
92,90
грн
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