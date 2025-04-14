Зубная паста имбирная (Ginger toothpaste)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека копейка
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 49
5.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
101,17
Экономия при брони: -4,75 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
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Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
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Das Experten Corporation
109,23
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека tas
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
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В городах рядом
Мед-сервис
Черноморск, ул. Данченко, 7/64-Н
20.1 км
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Мед-сервис
Южное, ул. Химиков, 27-Г
35.5 км
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Мед-сервис
Первомайск, ул. Одесская, 78-Е
171.5 км
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Открыто
Закроется через 34 мин
Первомайск, ул. Шевченко Тараса, 20/1
173.7 км
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Мед-сервис
Первомайск, ул. Корабельная, 17-А
174.8 км
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Балта, ул. Любомирская, 191-А
180.2 км
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Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
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Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
251.4 км
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Умань, ул. Небесной Сотни, 7
254.2 км
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Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
254.6 км
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73,54
Экономия при брони: -2,99 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Тищика, 8
255.2 км
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109,72
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека копейка
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
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107,29
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека копейка
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
303.1 км
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108,91
Экономия при брони: -5,53 грн
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 87
303.2 км
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Аптека копейка
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7
318.5 км
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107,36
Экономия при брони: -3,98 грн
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Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
328.9 км
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108,23
Экономия при брони: -4,85 грн