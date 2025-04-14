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Зубная паста имбирная (Ginger toothpaste)
Зубная паста имбирная (Ginger toothpaste)
Харьков
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
130.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
108,30
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Полтава, ул. Европейская, 104
131.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Миргород, ул. Гоголя, 102-А
188.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
68,70
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 69
223.9 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Александрия, просп. Соборный, 87
270.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Прилуки, ул. Киевская, 291-В
282.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Прилуки, ул. Переяславская, 3
282.5 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 76-Б
303.7 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
92,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
305.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 398
305.4 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
92,90
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 30 мин
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 52
306.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
109,98
Экономия при брони:
-6,60 грн
103,38
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 44
307.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
85,50
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 30 мин
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
308.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
108,57
Экономия при брони:
-5,19 грн
103,38
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
317.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
107,15
Экономия при брони:
-3,77 грн
103,38
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, ул. Черновола Вячеслава, 7/7
325.1 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
111,10
Экономия при брони:
-7,72 грн
103,38
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
336.2 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
93,00
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Кривой Рог, просп. Победы, 35
342.0 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
90,20
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 30 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
364.3 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
109,33
Экономия при брони:
-5,95 грн
103,38
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 30 мин
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
386.6 км
ЗУБНАЯ ПАСТА ИМБИРНАЯ тм "DAS EXPERTEN" ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЁСЕН И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ GINGER FORCE 70 мл №1
Das Experten Corporation
89,70
грн
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