Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
372,30
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Фармация
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
374,37
Экономия при брони: -56,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 3-А
5.4 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
8.8 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
348,82
Экономия при брони: -22,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
9.6 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Лятошинского, 14
9.7 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Тростянецкая, 6-Г
10.0 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, ул. Заболотного Академика, 20
10.4 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
387,20
Экономия при брони: -23,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 11 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
10.6 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.