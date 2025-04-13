Харьков (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
349,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
349,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
338,50
Экономия при брони: -54,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
349,70 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
349,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
353,65
Экономия при брони: -35,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
341,89
Экономия при брони: -23,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
349,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
349,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций 40 мг флакон №1
M. Biotech Ltd.
349,70 грн