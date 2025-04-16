Хомвиотензин (Homviotensin)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
546,80
Экономия при брони: -34,29 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
576,51
Экономия при брони: -31,14 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
268,69
Экономия при брони: -12,19 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
681,59
Экономия при брони: -33,81 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
692,54
Экономия при брони: -44,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
146,36
Экономия при брони: -8,36 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
338,19
Экономия при брони: -14,29 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
663,95
Экономия при брони: -36,40 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
643,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel