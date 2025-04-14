Хомвиотензин (Homviotensin)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
280,37
Экономия при брони: -9,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
647,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
613,70
Экономия при брони: -62,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
647,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
582,09
Экономия при брони: -38,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
569,19
Экономия при брони: -42,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
607,54
Экономия при брони: -82,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 59 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
647,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
407,66
Экономия при брони: -32,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
442,77
Экономия при брони: -27,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
647,00 грн