Хомвиотензин (Homviotensin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
649,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
536,20
Экономия при брони: -16,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
617,90
Экономия при брони: -58,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
158,70
Экономия при брони: -18,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
542,61
Экономия при брони: -33,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
649,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
685,10
Экономия при брони: -36,58 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
649,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
556,42
Экономия при брони: -47,36 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
649,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
412,71
Экономия при брони: -40,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
418,27
Экономия при брони: -35,95 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
649,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
561,73
Экономия при брони: -48,18 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
649,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Хомвиотензин таблетки блистер №100
Homviora Arzneimittel
444,38
Экономия при брони: -24,83 грн