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Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Львов (598780) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: раствор для инъекций (7)
1246,57
Экономия: -28,07 грн
1218,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: ампула (6)
1250,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
1476,88
Экономия: -233,00 грн
1243,88 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
1390,74
Экономия: -146,75 грн
1243,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1268,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -146,75 грн
1243,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
1247,99
Экономия: -4,00 грн
1243,99 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1483,23
Экономия: -267,73 грн
1215,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3), ампула (2)
1421,40
Экономия: -174,40 грн
1247,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), ампула (8)
1482,52
Экономия: -245,49 грн
1237,03 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -146,75 грн
1243,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: раствор для инъекций (9)
1390,74
Экономия: -146,75 грн
1243,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -146,75 грн
1243,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
1365,44
Экономия: -121,45 грн
1243,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1299,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: раствор для инъекций (4)
1289,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -146,75 грн
1243,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -146,75 грн
1243,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -146,75 грн
1243,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), ампула (9)
1464,33
Экономия: -228,79 грн
1235,54 грн