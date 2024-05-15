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Амбрия раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (598780) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5), ампула (5)
1498,18
Экономия: -224,95 грн
1273,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
1468,42
Экономия: -197,97 грн
1270,45 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: ампула (5)
1400,90
Экономия: -136,10 грн
1264,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), ампула (9)
1534,76
Экономия: -257,88 грн
1276,88 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
1400,90
Экономия: -136,10 грн
1264,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1355,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1359,91
Экономия: -118,31 грн
1241,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (6)
1400,90
Экономия: -136,10 грн
1264,80 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), ампула (8)
1400,90
Экономия: -136,10 грн
1264,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
1400,90
Экономия: -136,10 грн
1264,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), ампула (9)
1464,05
Экономия: -217,05 грн
1247,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (7), ампула (3)
1503,40
Экономия: -270,09 грн
1233,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1505,37
Экономия: -273,31 грн
1232,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
1390,74
Экономия: -149,14 грн
1241,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1472,93
Экономия: -225,93 грн
1247,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
1246,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), ампула (2)
1400,90
Экономия: -136,10 грн
1264,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), ампула (6)
1467,29
Экономия: -220,29 грн
1247,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), ампула (8)
1485,34
Экономия: -256,07 грн
1229,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (4), ампула (4)
1489,29
Экономия: -277,37 грн
1211,92 грн