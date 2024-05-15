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Биматопрост-Фарматен капли глазные 0,3 мг/мл флакон-капельница 3 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (690825) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
307,93
Экономия: -18,03 грн
289,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
286,41
Экономия: -11,31 грн
275,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
292,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
292,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
292,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
300,99
Экономия: -29,36 грн
271,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
296,48
Экономия: -19,96 грн
276,52 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
261,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
292,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
292,76
Экономия: -16,59 грн
276,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
317,71
Экономия: -32,90 грн
284,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
321,36
Экономия: -39,64 грн
281,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
318,69
Экономия: -42,33 грн
276,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
292,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
292,80 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
320,20
Экономия: -28,80 грн
291,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
292,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
330,68
Экономия: -48,73 грн
281,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (10)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
292,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 52 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
315,59
Экономия: -24,66 грн
290,93 грн