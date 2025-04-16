Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
161,14
Экономия при брони: -13,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
167,68
Экономия при брони: -8,82 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
169,77
Экономия при брони: -10,72 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
156,68
Экономия при брони: -7,22 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
147,42
Экономия при брони: -0,02 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 21 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн