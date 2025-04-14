Харьков (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,75
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
171,13
Экономия при брони: -12,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80
Экономия при брони: -4,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
165,32
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,11
Экономия при брони: -8,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
160,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Парамол раствор для инфузий 1000 мг/100 мл контейнер полипропиленовый 100 мл №1
Фарматрейд