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3-Динир капсулы 300 мг блистер, №10 - Львов (630901) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
418,70 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
421,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
456,43
Экономия: -50,52 грн
405,91 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
449,99
Экономия: -54,75 грн
395,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
387,23 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
418,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
418,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
418,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
643,10
Экономия: -236,20 грн
406,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
471,94
Экономия: -64,08 грн
407,86 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
418,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
499,99
Экономия: -104,75 грн
395,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
467,99
Экономия: -72,75 грн
395,24 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
408,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
522,99
Экономия: -127,75 грн
395,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
387,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
442,99
Экономия: -47,75 грн
395,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
474,99
Экономия: -79,75 грн
395,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
502,99
Экономия: -107,75 грн
395,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
460,86
Экономия: -53,00 грн
407,86 грн