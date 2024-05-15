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3-Динир капсулы 300 мг блистер, №10 - Харьков (630901) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
387,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
418,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
418,70 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
422,43 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
418,70 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
410,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
459,62
Экономия: -53,30 грн
406,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
440,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (90)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
418,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
425,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
435,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
437,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
437,99
Экономия: -42,78 грн
395,21 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (4)
440,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
417,85 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
421,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
491,93
Экономия: -91,49 грн
400,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
480,84
Экономия: -80,40 грн
400,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 19 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
Всего: упаковка (2)
419,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
451,94 грн