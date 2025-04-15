Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
960,00
Экономия при брони: -171,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
781,98
Экономия при брони: -42,51 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
556,25
Экономия при брони: -31,64 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
3.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1086,35
Экономия при брони: -37,12 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 53-А
4.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1107,01
Экономия при брони: -57,78 грн
1049,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1125,36
Экономия при брони: -76,13 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1101,85
Экономия при брони: -52,62 грн
1049,23 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Алмазная / Теннисная, 47/9
5.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1113,02
Экономия при брони: -63,79 грн
1049,23 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Космическая / Броневая, 17/1
6.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
7.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 87
7.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
7.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
990,00
Экономия при брони: -195,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
8.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1111,13
Экономия при брони: -61,90 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1127,37
Экономия при брони: -78,14 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 13-Б
8.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1035,24
Экономия при брони: -56,00 грн