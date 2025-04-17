Винница (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
956,96
Экономия при брони: -47,70 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1122,30
Экономия при брони: -73,07 грн
1049,23 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1096,36
Экономия при брони: -47,13 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
809,06
Экономия при брони: -39,66 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1125,15
Экономия при брони: -75,92 грн
1049,23 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
765,76
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1114,61
Экономия при брони: -65,38 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1126,63
Экономия при брони: -77,40 грн
1049,23 грн
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
987,00
Экономия при брони: -117,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
974,70
Экономия при брони: -104,90 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 126
3.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1117,98
Экономия при брони: -68,75 грн
1049,23 грн
Подорожник
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
973,80
Экономия при брони: -104,00 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 94-А
4.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1119,88
Экономия при брони: -70,65 грн
1049,23 грн