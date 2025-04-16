Николаев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1089,93
Экономия при брони: -40,70 грн
1049,23 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1125,57
Экономия при брони: -76,34 грн
1049,23 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1127,37
Экономия при брони: -78,14 грн
1049,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Старова Архитектора, 6-Д
9.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Спасская, 8
48.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Комкова, 92
55.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
75.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
85.0 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1047,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
88.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. 28-й Бригады, 6
97.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 159
97.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
97.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1028,70 грн