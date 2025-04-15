Львов (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1109,44
Экономия при брони: -60,21 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1106,49
Экономия при брони: -57,26 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1096,15
Экономия при брони: -46,92 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
855,10
Экономия при брони: -50,76 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1109,44
Экономия при брони: -60,21 грн
1049,23 грн
Пульс
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
3.9 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Пульс
Львов, ул. Гринченко, 2-А
4.5 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1037,21 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1091,20
Экономия при брони: -41,97 грн
1049,23 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 42
5.2 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1123,15
Экономия при брони: -73,92 грн
1049,23 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
1097,31
Экономия при брони: -48,08 грн
1049,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
6.1 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья
985,49
Экономия при брони: -41,18 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Величковского, 40
7.3 км
Гепакорд порошок пакетик-саше 4 г №30
Фармацевтическая Компания Элемент Здоровья